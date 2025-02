Dall’Empoli all’Empoli, è una Juventus comunque in crescita: in Coppa Italia un’occasione da non fallire

Juventus vs Empoli

La Juve cercherà contro l’Empoli il pass per la semifinale di Coppa Italia: contro i toscani ha iniziato la striscia positiva in campionato.

Quella vissuta dalla Juventus è sin qui stata una stagione scandita da tanti alti e bassi, tuttavia da qui alla fine le possibilità per togliersi ancora delle soddisfazioni non mancano.

Sfumata la Supercoppa, terminata già ai playoff l’avventura in Champions League e vista via via complicarsi sempre di più la corsa che porta allo Scudetto (anche se ora sono solo 8 i punti di distacco dall’Inter capolista), la compagine bianconera ha nella Coppa Italia l’obiettivo forse più concreto.

Il feeling con il torneo è noto da sempre (vanta un record di 15 trionfi ed è detentrice del trofeo) e le armi giuste per provare a chiudere l’annata sollevando al cielo una coppa di certo non le mancano.

Il prossimo avversario da superare per staccare il pass per le semifinali si chiama Empoli e, proprio contro i toscani, la compagine bianconera ha centrato ad inizio febbraio una vittoria che ha rappresentato la prima di un filotto importante.