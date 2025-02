Dal PSV al PSV, come è cambiata la Juventus: nuove prospettive, un Kolo Muani in più e l’obbligo di non fallire

Juventus vs PSV Eindhoven

La Juventus affronta il PSV nell’andata dei playoff di Champions League: a settembre finì 3-1, i bianconeri devono ripetersi.

Dal 17 settembre 2024, all’11 febbraio 2025: 147 giorni dopo è di nuovo Juventus-PSV, ma da allora molte cose sono cambiate.

Quasi cinque mesi nel corso dei quali la squadra bianconera ha cambiato forma e sostanza, così come sono cambiate anche le prospettive di una stagione che forse è andata in maniera diversa da come ci si aspettava allora.

Quella che affronterà nuovamente la compagine di Eindhoven in Champions League sarà una Juve con un Kolo Muani in più in attacco e con una certezza: sarà vietato sbagliare.

Sì perché i playoff che mettono in palio un pass per gli ottavi di finale, rappresentano un bivio importantissimo.