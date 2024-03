Dal possibile quarto posto, al sesto: l’Atalanta frena e viene superata dalla Roma

Sembrava lanciata verso il quarto posto, ma gli ultimi risultati hanno complicato i piani dell’Atalanta: un punto in tre partite.

La freccia l’aveva già inserita, al momento di completare il sorpasso però il motore ha avuto un calo di potenza. L’Atalanta nel corso del 27° turno di Serie A è tornata ad assaporare per qualche minuto il sapore dolce del quarto posto, salvo poi riscoprirsi incredibilmente sesta.

Ad offrirle su un piatto d’argento la possibilità di riportarsi in avanti nella corsa che conduce ad un pass per la prossima Champions League era stato il calendario e la possibilità di giocare in casa lo scontro diretto contro il più sorprendete e agguerrito dei rivali: il Bologna.

Il goal iniziale di Lookman e le tante occasioni create nell’ultima parte del primo tempo, avevano fatto pensare ad un qualcosa di estremamente alla portata, poi qualcosa si è inceppato, come già capitato nel corso delle ultime settimane.