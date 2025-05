Da titolare ad assente in Coppa di Francia: le condizioni di Kvaratskhelia in vista della finale di Champions con l’Inter

L’ex Napoli era stato inserito nell’undici titolare, ma è stato sostituito dopo un problema avvertito nel riscaldamento.

Prima la Supercoppa di Francia, poi la Ligue 1 e sabato sera anche la Coppa di Francia.

Il PSG ha completato il suo ‘treble’ nazionale, il secondo consecutivo con Luis Enrique in panchina, ma adesso andrà a caccia del titolo più importante: la Champions League.

La compagine parigina il prossimo 31 maggio affronterà l’Inter nella finale di Monaco di Baviera e, a pochi giorni dalla super sfida, hanno destato una leggera preoccupazione le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia.

L’ex Napoli infatti, era stato inserito nell’undici titolare per la finale di Coppa di Francia contro il Reims, ma in realtà non è sceso in campo ed è stato sostituito all’ultimo minuto da Doué.