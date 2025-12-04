Da ‘mistero’ a uomo copertina: Diouf super da esterno contro il Venezia, potrebbe essere lui il vero vice Dumfries

Quando l’Inter lo scorso agosto lo ha prelevato dal Lens, tutti hanno parlato di Diouf come di un elemento acquistato per andare ad infoltire e rafforzare il reparto di centrocampo.

Un giovane talento chiamato ad osservare e ad imparare da quei titolari inamovibili che negli ultimi anni hanno composto l’ossatura della mediana nerazzurra. Una cosa che non fa una piega, visto che in carriera è stato quasi sempre utilizzato da centrale, con qualche sortita qualche metro più avanti sulla trequarti, ma in realtà Chivu sembra aver pensato per lui presente, ma anche un futuro, in una veste tutta diversa.

Nelle battute finali del Derby della Madonnina con il Milan prima, ed una settimana più tardi con il Pisa poi, Diouf è stato schierato da esterno destro. Una soluzione che sembrava potesse essere temporanea e figlia delle esigenze del momento, soprattutto considerando che il francese classe 2003 è mancino, e invece, contro il Venezia, è stato schierato dal 1’ proprio sulla fascia.

Un ruolo che l’ex Lens ha interpretato più cercando la porta piuttosto che la linea di fondo per crossare, e la cosa è ovvia e naturale, visto che è stato appunto posizionato a piede invertito. Una mossa che a questo punto non deve più sorprendere, visto che tre indizi fanno una prova che va solo riproposta in altri contesti.