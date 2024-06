Da "intruso" a presidente: Marotta e l'Inter, una storia di successi

Giuseppe Marotta è il nuovo allenatore dell'Inter: un percorso nato con i 'dubbi' della tifoseria dopo il suo passato alla Juventus.

La data del 4 giugno 2024 è già di diritto nella storia dell'Inter: Giuseppe Marotta è il nuovo presidente del club, il successore di Steven Zhang alla guida della società che recentemente si è fregiata della seconda stella in virtù dello Scudetto numero 20 portato a casa in concomitanza del derby di ritorno contro il Milan.

Il classe 1957 ha dissipato i dubbi iniziali in favore di un 'sì' alla proposta pervenutagli da Oaktree, il fondo californiano che ha da poco escusso in pegno le quote di maggioranza dell'Inter dopo la mancata restituzione del prestito da parte di Suning.

Una scelta che va a inserirsi in un progetto all'insegna della continuità, della ripartenza dalle certezze dirigenziali più solide: un epilogo impronosticabile fino a qualche anno fa, quando Marotta veniva accolto con parziale diffidenza da una parte della tifoseria interista a causa del suo passato juventino.