Da dove viene il Wydad Casablanca? Città, paese e trofei dell'avversaria della Juventus

Il Wydad Casablanca è la seconda avversaria della Juventus al Mondiale per Club 2025: nel 2022 ha vinto la Champions League africana.

Dopo il debutto del 19 giugno contro l'Al-Ain, nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club, la Juventus scenderà in campo dopo tre giorni - domenica 22 - per affrontare il Wydad Casablanca, formazione inserita nel gruppo G insieme, appunto, ai bianconeri all'Al-Ain e al Manchester City.

La partita si giocherà alle ore 18 (italiane) al Lincoln Financial Field di Philadelphia, teatro della seconda partita della Juventus al Mondiale per Club 2025. Una sfida che, in tal senso, potrebbe già risultare decisa per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

Di seguito ecco tutto quello che c'è da sapere sul Wydad Casablanca, uno dei tre avversari della Juventus nel massimo torneo iridato in programma negli Stati Uniti.