Da dove viene l'Al-Ain? Città, paese e trofei dell'avversaria della Juventus

L'Al-Ain è la prima avversaria della Juventus al Mondiale per Club 2025: lo scorso anno ha vinto la Champions League asiatica.

La prima avversaria della Juventus al Mondiale per Club è l'Al-Ain. Inserita nel girone G anche Manchester City e Wydad Casablanca, la squadra bianconera esordirà nel torneo 2025 il 19 giugno. Una gara che per i tifosi italiani non sarà facile vedere in diretta, visto l'orario notturno delle 3:00.

Il ricchissimo Mondiale per Club voluto dalla FIFA, in cui la Juventus potrebbe guadagnare anche 100 milioni di euro, vede i bianconeri e l'Inter come rappresentanti italiani in terra statunitense, dove il torneo viene disputato da metà giugno a metà luglio, quando la finalissima decreterà la vincitrice chiudendo l'annata 2024/2025 per le squadre impegnate.

Allenata dal 48enne serbo Vladimir Ivic, l'Al-Ain ha appena acquistato Rui Patricio, portiere arrivato dall'Atalanta dopo la conclusione del campionato. Da regolamento, infatti, le 32 squadre partecipanti al Mondiale hanno potuto operare nel calciomercato in una mini-finestra 1-10 giugno.