Da De Bruyne a David, passando per Osimhen: come cambia il mercato del Napoli dopo lo Scudetto

Mercato del Napoli in fermento dopo lo Scudetto: De Bruyne, David e Sudakov sono solo alcuni dei nomi sondati per dare seguito a un progetto vincente.

Messe le mani sul quarto Scudetto della propria storia, il Napoli può dedicarsi ai discorsi relativi al mercato e alle dinamiche di rafforzamento di una rosa che l'anno prossimo dovrà competere anche sul palcoscenico europeo della Champions League.

Impensabile, dunque, assistere a una sessione estiva caratterizzata dall'immobilismo in tal senso: Manna è da tempo al lavoro per consegnare a Conte (o al suo possibile sostituto) un organico ancora più competitivo e in grado di sostenere la lotta su più fronti.

Da De Bruyne a David, passando per il ritorno di Osimhen: ecco come cambia il mercato del Napoli dopo lo Scudetto.