Il bomber belga è al settimo cielo per lo Scudetto del Napoli: "Ho vinto io? No, il gruppo. De Bruyne? No comment".

Il sogno Scudetto è realtà per il Napoli, campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia dopo aver vinto l'entusiasmante duello a distanza con l'Inter. Cagliari battuto al 'Maradona' grazie alle reti di McTominay e Lukaku, gli uomini simboli del titolo e di una stagione indimenticabile per il popolo partenopeo. Proprio l'attaccante belga ha parlato ai microfoni di 'DAZN' subito dopo la consegna della coppa dello Scudetto: di seguito le sue dichiarazioni. L'articolo prosegue qui sotto