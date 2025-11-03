Da alternativa a Immobile a bomber decisivo: il Bologna si gode Santiago Castro

Prima doppietta in Serie A per Santiago Castro. L’attaccante argentino è stato il mattatore del derby fra Parma e Bologna, vinto dai rossoblu, sempre molto vicini alla zona Champions League.
Il Toto sta facendo benissimo in questa stagione, dimostrando una crescita evidente, sia sotto il profilo realizzativo che per quanto riguarda le reti messe a referto.
Il Bologna se lo gode, nonostante a inizio stagione fosse Immobile l’attaccante designato a giocare titolare nella squadra di Vincenzo Italiano.
I problemi dell’ex Lazio, però, hanno consegnato la titolarità al classe 2004, che non ha nessuna intenzione di mollarla.