Da alternativa a Immobile a bomber decisivo: il Bologna si gode Santiago Castro

Ma è il Bologna in fase di grazia: l’intesa fra Castro e Orsolini è perfetta e ha reso i due la miglior coppia offensiva della Serie A. Nove le reti segnate dal tandem fra 7 e 9 dei rossoblu, meglio di Calhanoglu-Bonny e di De Bruyne-Anguissa (8), così come di Pulisic-Leao (7). Cifre da top.