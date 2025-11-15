Cristiano Ronaldo rischia una lunga squalifica: la Federazione portoghese prepara il reclamo in ottica Mondiali

Doveva essere la partita giusta per festeggiare la qualificazione ai Mondiali del 2026, per il Portogallo invece l’ultima uscita sul campo dell’Irlanda si è trasformata in una vera e propria disfatta.
La compagine lusitana infatti non solo è incappata in un’inaspettata sconfitta per 2-0, ma al 59’ ha anche perso il suo capitano Cristiano Ronaldo a causa di un’espulsione.
Il fuoriclasse portoghese salterà dunque certamente la prossima partita con l’Armenia, ovvero l’ultima del cammino di qualificazione, ma la Federazione calcistica si è già messa in moto per evitare quella che potrebbe essere una squalifica ben più lunga.