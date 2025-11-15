Cristiano Ronaldo rischia una lunga squalifica: la Federazione portoghese prepara il reclamo in ottica Mondiali

Il Portogallo è ancora padrone del suo destino e, battendo l’Armenia nella prossima partita, avrebbe la certezza di staccare il pass per i Mondiali. Tuttavia non è escluso che possa anche non vincere il suo girone e che possa essere scavalcato in vetta al fotofinish dall’Ungheria.

Una situazione che comporterebbe la necessità di dover cercare la qualificazione attraverso i playoff e il rischio, in tale circostanza, è quello che Cristiano Ronaldo non possa giocarli a causa della squalifica.