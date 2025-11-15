Pubblicità
Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Cristiano Ronaldo rischia una lunga squalifica: la Federazione portoghese prepara il reclamo in ottica Mondiali

La Federazione calcistica portoghese teme che Cristiano Ronaldo possa saltare la prima gara dei Mondiali o, nella peggiore delle ipotesi, i playoff.

Doveva essere la partita giusta per festeggiare la qualificazione ai Mondiali del 2026, per il Portogallo invece l’ultima uscita sul campo dell’Irlanda si è trasformata in una vera e propria disfatta.

La compagine lusitana infatti non solo è incappata in un’inaspettata sconfitta per 2-0, ma al 59’ ha anche perso il suo capitano Cristiano Ronaldo a causa di un’espulsione.

Il fuoriclasse portoghese salterà dunque certamente la prossima partita con l’Armenia, ovvero l’ultima del cammino di qualificazione, ma la Federazione calcistica si è già messa in moto per evitare quella che potrebbe essere una squalifica ben più lunga.

    L’ESPULSIONE DI CRISTIANO RONALDO

    Cristiano Ronaldo, poco prima dello scoccare dell’ora di gioco, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura di O’Shea, ha colpito l’avversario con una gomitata alla schiena.

    Il direttore di gara inizialmente si è limitato ad ammonire CR7, ma una volta richiamato dagli uomini al VAR ha rivisto l’azione ed è tornato sui suoi passi estraendo il cartellino rosso.

  • A RISCHIO IL DEBUTTO AI MONDIALI

    Come spiegato da Record, in caso di squalifica per le prossime tre partite Cristiano Ronaldo sarebbe costretto a saltare la prima partita del Portogallo ai Mondiali del 2026 (in caso di qualificazione, ovviamente).

    Una cosa questa che la Federazione calcistica portoghese vuole a tutti i costi evitare, tanto che sta già preparando un reclamo alla FIFA.

    SI PUNTA A UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

    L’obiettivo della FPF è quello di ridurre il più possibile la squalifica, che comunque, per forza di cose, scatterà.

    Per farlo, la Federazione calcistica portoghese è pronta a presentare delle argomentazioni che ritiene sufficienti per rendere meno pesante la posizione di Cristiano Ronaldo.

  • I TRE PUNTI DELLA DIFESA

    Il reclamo della FPF si baserà soprattutto su tre punti.

    La Federazione lusitana evidenzierà il fatto che il commissario tecnico irlandese, prima della partita, ha reso incandescente il clima accusando Cristiano Ronaldo di aver condizionato l’arbitro nella partita d’andata. Una cosa questa che è avvalorata anche dal fatto che, dopo l’espulsione, CR7 si è rivolto proprio all’allenatore dell’Irlanda scambiando alcune accese battute.

    La FPF inoltre punterà sul fatto che Cristiano Ronaldo non ha mai tenuto certi comportamenti in campo, tanto che si è trattato della sua prima espulsione in Nazionale, ed evidenzierà inoltre che spesso tenta di districarsi dagli avversari sbracciando, poiché viene costantemente afferrato per la maglia anche in area di rigore.

  • ANCHE IN OTTICA PLAYOFF

    Il Portogallo è ancora padrone del suo destino e, battendo l’Armenia nella prossima partita, avrebbe la certezza di staccare il pass per i Mondiali. Tuttavia non è escluso che possa anche non vincere il suo girone e che possa essere scavalcato in vetta al fotofinish dall’Ungheria.

    Una situazione che comporterebbe la necessità di dover cercare la qualificazione attraverso i playoff e il rischio, in tale circostanza, è quello che Cristiano Ronaldo non possa giocarli a causa della squalifica.