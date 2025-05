Calciomercato prima, durante e dopo il Mondiale per Club 2025: regolamento e come funziona per Inter e Juventus

Per Inter e Juventus non ci sarà il solito calciomercato, ma bensì sarà diviso in due finestre: la prima sarà a pochi giorni dal Mondiale.

Il calciomercato 2025, per le squadre impegnate al rinnovato Mondiale per Club voluto dalla FIFA, non sarà come in passato. In virtù del torneo al via il 15 giugno, infatti, è stato permesso alle 32 partecipanti di acquistare dei giocatori prima dello stesso e non solo dal 1 luglio, quando di solito è fissato il via in Italia e non solo.

Terminata la stagione di Serie A, a giugno le squadre italiane presenti (Inter e Juventus), così come tutte le altre partecipanti avranno modo di correre nel calciomercato in entrata per potersi presentare negli Stati Uniti, sede del torneo, con diversi nuovi nuovi o con giocatori rientrati dai vari prestiti prima del previsto.

Juventus e Inter subito al lavoro per definire una prima parte della squadra che prenderà parte ai tornei 2025/2026, in attesa di una seconda che arriverà durante e dopo la conclusione del Mondiale per Club.