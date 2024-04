Cristante contro il Milan: da enfant prodige a colonna della Roma

Cristante ex del derby italiano di Europa League: il Milan lo prese per 25mila euro senza poi crederci davvero, dal 2018 è una certezza della Roma.

Milan contro Roma, Roma contro Milan. Inizia oggi il derby di Europa League fra le squadre di Stefano Pioli e Daniele De Rossi.

Tanti i temi possibili per analizzare i 180 minuti che si snoderanno fra San Siro e l’Olimpico, così come saranno tanti i mis-match che si creeranno fra rossoneri e giallorossi. In campo c’è anche chi ha vestito, fra il passato e il presente, entrambe le maglie: Bryan Cristante.

Il centrocampista in forza alla Roma è, di fatto, un prodotto del settore giovanile del Milan, dietro al quale, ai tempi rossoneri, c’era un notevole hype che, se non del tutto, è comunque stato monetizzato dal mediano a disposizione di Daniele De Rossi.