Cremonese-Spezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Cremonese vs Spezia

Allo Zini si gioca gara 1 della finale playoff di Serie BKT: Cremonese e Spezia vogliono la A. Formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

180 minuti per giocarsi la Serie A. Cremonese e Spezia sono giunte in finale playoff di Serie BKT e il doppio confronto fra le squadre di Stroppa e D’Angelo delineerà chi riuscirà a seguire Sassuolo e Pisa in massima serie.

Gara-1 si gioca allo Zini: la Cremo punta sul fattore casa per fare risultato, dopo aver ribaltato la Juve Stabia davanti al proprio pubblico. Lo Spezia, invece, spera di replicare quanto mostrato con il Catanzaro, semifinale in cui i liguri hanno ipotecato il passaggio del turno in trasferta.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.