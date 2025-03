Italia-Germania, cosa serve ora per qualificarsi in Nations League? Ecco come funzionano i quarti

Italia e Germania in campo il 23 marzo per un posto in semifinale di Nations League: vediamo il regolamento dopo la sconfitta dell'andata.

Tre giorni dopo la partita d'andata di Nations League, l'Italia gioca in Germania per definire quale squadra giocherà le semifinali del torneo a giugno. Inserita nella parte di tabellone con Danimarca e Portogallo, la Nazionale azzurra punta a vincere la fase finale, ma prima dovrà superare la classica contro i tedeschi nei quarti, l'eventuale semifinale e la finalissima. Di scena a marzo, i quarti di finale tra Italia e Germania si giocano in partite di andata e ritorno con il 20 marzo ad aprire le danze (a San Siro) e il 23 a chiuderle (in quel del Westfalend Stadion di Dortmund). Primo match di San Siro alla squadra tedesca, riuscita a rimontare il goal di Tonali. E ora, cosa serve all'Italia per raggiungere le semifinali? Dopo l'andata dei quarti ci sarà da lottare nella partita di ritorno, così da raggiungere la nuova fase: vediamo come funziona, relativamente a supplementari, rigori e goal doppi in trasferta dopo il 2-1 dell'andata. L'articolo prosegue qui sotto