Cosa serve alla Roma contro il Feyenoord per passare agli ottavi di Europa League: i goal valgono doppio in trasferta? Ci sono i supplementari o rigori?

Dopo l’1-1 dell’andata, la Roma punta a superare il Feyenoord al ritorno per poter accedere agli ottavi di Europa League.

Il secondo posto conseguito nel Gruppo G l’ha costretta ad affrontare le ‘Forche Caudine’ dei playoff, ma la Roma non ha nessuna intenzione di fermarsi.

La compagine giallorossa punta a prolungare il suo cammino in Europa League, ma per farlo deve superare un ostacolo non semplice: il Feyenoord.

La partita di andata, che si è giocata lo scorso 15 febbraio al De Kuip, si è chiusa con un 1-1 che tiene assolutamente aperto ogni discorso qualificazione.

L'articolo prosegue qui sotto

La Roma potrà cercare nel suo Olimpico e davanti a propri tifosi quel risultato che possa consentirle di entrare nel tabellone principale del torneo.

Ma cosa le serve per approdare agli ottavi di Europa League? Vediamo tutte le combinazioni.