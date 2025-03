Fiorentina vs Panathinaikos

Fiorentina sconfitta dal Panathinaikos nell'andata degli ottavi di Conference League: che risultato serve ai viola per prendersi il pass al ritorno.

Atene ancora amara per la Fiorentina: stavolta è il Panathinaikos ad avere la meglio sulla squadra viola nel match d'andata degli ottavi di Conference League.

3-2 per i greci, trascinati da due ex Serie A come Swiderski e Djuricic: di Tete la rete decisiva, che ha reso vana la rimonta degli ospiti nel primo tempo (goal di Beltran e Fagioli).

Ma cosa serve alla Fiorentina per approdare ai quarti di finale? I risultati utili per la sfida del 'Franchi'.