Panathinaikos-Fiorentina 3-2, pagelle e tabellino: Tete gela i viola, non bastano Beltran e Fagioli

Ad Atene vince il Panathinaikos: decisivo Tete che rende vana la rimonta della Fiorentina, a segno con Beltran e Fagioli nel primo tempo.

Fiorentina sconfitta nel primo atto degli ottavi di Conference League: Atene si rivela di nuovo amara e, dopo il k.o. rimediato nella finale della scorsa edizione contro l'Olympiacos, i toscani devono arrendersi anche al Panathinaikos. Al ritorno in programma tra una settimana al 'Franchi' servirà un successo con almeno due goal di scarto per approdare al turno successivo.

Avvio shock per i viola, colpiti a freddo dall'ex veronese Swiderski: tutto troppo facile per il polacco, complice l'immobilità della retroguardia di Palladino. Le cose si mettono addirittura peggio quando Terracciano non trattiene un innocuo tiro di Djuricic: sul pallone si fionda Maksimovic, unico a credere nell'errore del portiere e quindi libero di raddoppiare. Stavolta, a differenza di quanto accaduto dopo l'1-0, la reazione ospite c'è e si vede: Beltran accorcia le distanze, poi è Fagioli a trovare il 2-2 grazie a un tiro deviato da Arao. I toscani troverebbero anche il 2-3 con Moreno, cancellato però dall'offside dell'argentino che nega ai suoi di andare al riposo in vantaggio.

Nuova frazione e altro impatto da dimenticare per la Fiorentina, punita al decimo minuto della ripresa dal piazzato di Tete che riporta avanti i greci. Un episodio che non smuove più di tanto l'orgoglio degli ospiti, vicini anche a subire il 4-2 col destro a giro di Djuricic: palo interno per l'ex Sassuolo, forse propiziato da una impercettibile sporcatura di Terracciano con la punta delle dita. Ai viola non resta che leccarsi le ferite al triplice fischio, per un k.o. meritato e frutto di un secondo tempo inguardabile sotto l'aspetto del gioco.