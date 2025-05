Cosa serve alla Fiorentina contro il Betis per andare in finale di Conference League: tutte le combinazioni

Fiorentina vs Real Betis

La Fiorentina ospita il Betis nella semifinale di ritorno di Conference League: i risultati a disposizione dei viola per passare il turno.

Una sfida da dentro o fuori, nella quale non sarà ammesso il minimo margine di errore. La Fiorentina torna in campo per affrontare il Betis nella semifinale di ritorno di Conference League.

La posta in palio è ovviamente altissima, visto che i gigliati hanno la possibilità di qualificarsi per il terzo anno consecutivo all’ultimo atto del torneo e ‘vendicare’ dunque le dolorose sconfitte rimediate nel 2023 e nel 2024.

Per farlo andrà però ribaltato il risultato dell’andata. La Fiorentina infatti, al Benito Villamarin è stata sconfitta per 2-1, un risultato che lascia aperto ogni discorso, ma che non dà molte opzioni alla squadra di Palladino.

Ma cosa servirà alla Fiorentina contro il Betis per qualificarsi per la finale di Conference League?