Cosa serve all’Inter sul mercato dopo lo Scudetto: colpi mirati e giovani in tutti i reparti

L’Inter, dopo aver dominato il campionato, proverà a rafforzare la sua rosa: possibili innesti in ogni settore del campo.

Quella che si avvia alla conclusione, è stata per l’Inter una stagione indimenticabile.

La società meneghina infatti si è regalata lo Scudetto che è valso la seconda stella e lo ha fatto vedendo la sua squadra dominare in lungo e in largo in campionato.

La cavalcata degli uomini di Inzaghi è stata di quelle inarrestabili e i numeri raccontati dalla classifica di Serie A parlano di un dominio praticamente assoluto.

Nessuna rivale è riuscita a tenere il passo e quelle che ci hanno provato, dando tutto nella prima metà di stagione, sono poi crollate nella seconda.

L’obiettivo adesso in casa Inter è quello di migliorarsi ulteriormente per provare ad aprire un ciclo.

Rafforzare una squadra che ha dominato il campionato non sarà semplice, ma gli uomini mercato del club nerazzurro hanno già mostrato grande fantasia e bravura in passato.