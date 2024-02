Cosa rischia Simone Inzaghi dopo la chiamata in vivavoce con l'Inter: Bastoni l'ha messo nei guai

"Ci ha chiamato il mister": la gaffe di Bastoni dopo Roma-Inter può costare cara a Inzaghi. Altra giornata di squalifica in arrivo?

Simone Inzaghi non era in panchina, nel tardo pomeriggio dell'Olimpico: doveva scontare un turno di squalifica. Eppure l'Inter ha vinto lo stesso, imponendosi per 4-2 sul campo della Roma e ribaltando completamente la situazione nella ripresa dopo un primo tempo chiuso in svantaggio.

Evidente la trasformazione nerazzurra tra prima e seconda frazione. E il risultato - da 2-1 a 2-4, appunto - è lì a testimoniarlo. Ma cos'è accaduto durante l'intervallo? Lo ha svelato Alessandro Bastoni dopo la partita: Inzaghi ha chiamato la squadra in vivavoce, provando a darle la scossa prima del rientro in campo per la ripresa.

Missione compiuta. Con un piccolo problema: un allenatore squalificato - anche se in realtà è la prassi farlo... - non può mettersi in contatto con la propria squadra. E ora il rischio, particolarmente concreto, è quello di una sanzione.