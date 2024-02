La mano di Simone Inzaghi cambia l'Inter anche al telefono: "Ci ha chiamato in vivavoce all'intervallo"

Come rivelato da Bastoni al termine di Roma-Inter, Inzaghi ha "svegliato" la squadra telefonando negli spogliatoi.

Non è stata solo una netta dimostrazione di forza, quella dell'Inter all'Olimpico contro la Roma: è stato un sigillo. Anzi, una doppia conferma.

Da un lato la consapevolezza che i nerazzurri, se mentalizzati, possono risolvere una partita con una facilità quasi disarmante.

La seconda è interessante: che l'Inter non è infallibile. Anzi: può essere messa in difficoltà, come accaduto contro un'ottima Roma.

Quest'ultimo spunto è fondamentale per comprendere meglio anche l'incisività di Simone Inzaghi e la sua mano, pure a distanza. Proprio in questo senso, Alessandro Bastoni ha raccontato un aneddoto interessante al termine di Roma-Inter, a DAZN.