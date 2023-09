Cosa può fare la Juventus con Pogba: stipendio sospeso o risoluzione del contratto

Pogba sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping: cosa succede ora e cosa può fare la Juventus? C'è l'ipotesi risoluzione.

"La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali", recita la nota ufficiale diramata dalla Juventus nella serata di lunedì per annunciare la sospensione di Pogba da parte del Tribunale Nazionale Antidoping.

Ma cosa succede ora? Quali saranno i passaggi procedurali a cui si riferisce il club bianconero?

Dopo il provvedimento di sospensione in via cautelare, Pogba ha tre giorni di tempo per richiedere le controanalisi.

L'articolo prosegue qui sotto

Se i nuovi esami dovessero confermare la positività del francese a metaboliti del testosterone, si aprirebbe poi un nuovo capitolo anche dai risvolti piuttosto clamorosi.

Pogba può lasciare subito la Juventus? La società è obbligata a corrispondergli lo stipendio durante il periodo di sospensione?