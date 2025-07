Cos'è e come funziona il Football Video Support annunciato da Orsato: il 'VAR a chiamata' per la Serie C

Serie C

Il nuovo designatore arbitrale della Serie C ha annunciato l'introduzione del Football Video Support: cos'è e come funzionerà questa novità.

Una grande novità si appresta a essere introdotta in Serie C: il nuovo designatore arbitrale Daniele Orsato ha infatti annunciato l'arrivo del Football Video Support.

Un nome che a qualcuno potrebbe dire poco, ma che in realtà nasconde un vero e proprio cambio di rotta rispetto al passato, in particolare per il contesto della terza divisione del nostro calcio.

Ma scopriamo meglio e più da vicino il Football Video Support citato da Orsato: cos'è e come funzionerà sui campi di Serie C.