Orsato annuncia una grande novità per la Serie C: "Arriverà il 'Football Video Support'"

Serie C

Il nuovo designatore della Serie C rivela l'introduzione di una sorta di VAR a chiamata: "Ogni allenatore avrà due gettoni a disposizione".

È da poco stato nominato designatore del campionato di Serie C dal presidente dell'AIA Zappi, ma Daniele Orsato ha già le idee molto chiare sui cardini di quello che sarà il suo operato.

In attesa di entrare nel vivo delle scelte con l'inizio della stagione agonistica, l'ex direttore di gara si è fatto promotore di una novità particolarmente importante in termini di innovazione tecnologica per il contesto della terza divisione del nostro calcio.

Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Orsato ha infatti annunciato l'arrivo del 'Football Video Support', spiegandone il funzionamento e quali potrebbero essere i suoi effetti una volta introdotto.