Coppa Italia Serie C 2023/2024: calendario, tabellone, risultati

La Coppa Italia Serie C è giunta alla sua edizione numero 51: 60 squadre partecipanti, il trofeo verrà sollevato al cielo il 2 aprile.

Nata nel 1972, la Coppa Italia Serie C ha assunto, nel corso degli anni, un’importanza sempre maggiore.

Considerata la terza coppa del calcio professionistico italiano per prestigio, vede tra le sue partecipanti tutte le sessanta squadra regolarmente iscritte ai vari Gironi del campionato di Serie C.

L’edizione 2023/2024 (la numero 51 della storia della competizione), si gioca nell’arco di sei mesi: quelli che vanno dalle prime partite del ‘Primo Turno Eliminatorio’ in calendario il 3 ottobre 2023, alla finale di ritorno in programma il 2 aprile 2024 (quella di andata si giocherà il 19 marzo 2024).

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C, oltre a mettere in bacheca l’ambito trofeo, si qualifica di diritto alla Coppa Italia 2024/2025 e alla fase nazionale dei Playoff di Serie C 2023-2024.