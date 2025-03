Conte lo ha rilanciato, Spalletti punta su di lui: Raspadori può essere fondamentale per la Nazionale

Dopo un inizio di stagione complicato, Raspadori ha ritrovato campo e goal: nel gruppo Azzurro ha caratteristiche uniche.

Quello di Giacomo Raspadori è un mondo che si è completamente ribaltato nel corso delle ultime settimane.

Sulle sue qualità nessuno ha mai avuto dubbi, nemmeno Antonio Conte, ma è un dato di fatto che sono state solo una serie di circostanze a garantirgli quello spazio venuto meno nella prima parte di stagione.

Fino a fine gennaio, l’attaccante del Napoli ha alternato tante panchine e pochi minuti in campo, oggi invece si parla di lui come di un giocatore che si è totalmente rilanciato e che è tornato a trovare un’ottima confidenza con la rete.

Un’ottima notizia ovviamente per la compagine partenopea che è pienamente in lotta per lo Scudetto, ma anche per la Nazionale Azzurra che si appresta a sfidare la Germania in un importantissimo doppio confronto di Nations League.