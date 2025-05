Conte e il post social dopo lo Scudetto del Napoli: "E ti ho sognato... tutte le notti!"

La gioia di Conte sui social nella notte di festa per il Napoli campione d'Italia: i dubbi sul futuro, però, devono ancora essere sciolti.

Primo giorno intero da campioni d'Italia per i tifosi del Napoli, reduci da una lunga notte di festeggiamenti per il quarto Scudetto: decisiva la vittoria sul Cagliari all'ultima giornata, che ha reso ininfluente quella dell'Inter a Como.

Un titolo speciale per tutto l'ambiente e in primis per Antonio Conte, vincente al primo colpo sulla panchina partenopea: in attesa che le nubi relative al futuro si diradino in un senso o nell'altro.

Nel frattempo, il tecnico salentino ha esternato tutta la sua soddisfazione anche sui propri account social, scatenando l'ulteriore affetto del popolo napoletano.