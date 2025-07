Conoscenza della Serie A, Allegri e voglia di rivalsa: Vlahovic potrebbe essere l’uomo giusto per il Milan

Quello di Vlahovic è un nome che è stato accostato con forza a quello del Milan: un matrimonio che potrebbe convenire a tutti, anche alla Juve.

Abraham è stato salutato senza che si sia mai presa seriamente in considerazione l’ipotesi di una permanenza, a Jovic non è stato rinnovato il contratto, Camarda si è trasferito a Lecce per vivere un’esperienza formativa e per Colombo presto verrà trovata una nuova sistemazione.

Non c’è bisogno di leggere tutta la rosa del Milan scorrendo nome per nome, per capire che il club meneghino deve mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo centravanti.

Una prima punta che vada ad unirsi a Santiago Gimenez e a contendere al messicano, per il quale a febbraio sono stati investiti ben 30 milioni di euro, una maglia da titolare.

Un attaccante pronto all’uso, che garantisca i goal dei quali ha bisogno una squadra chiamata non solo a riscattarsi dopo una stagione deludente, ma che soprattutto in campionato (visto che non disputerà le coppe europee) dovrà provare a lottare per il titolo.

L’identikit è dunque chiaro, più complicato è semmai capire fin dove il club rossonero si può spingere nell’ambito di un mercato nel quale i centravanti sono diventati merce dai prezzi al limite del proponibile.

Negli ultimi giorni soprattutto, hanno preso vigore le voci che vorrebbero Dusan Vlahovic nel mirino del Milan e, per molti aspetti, il 9 della Juventus potrebbe realmente essere l’uomo giusto sul quale puntare.