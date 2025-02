Conceiçao non si nasconde: "Al Milan è mancata l'aggressività del Feyenoord"

Milan sconfitto sul campo del Feyenoord, Conceiçao non cerca scuse: "Se vogliamo passare il turno dobbiamo fare di più".

Nuovo passo falso del Milan in Europa: dopo il k.o. sul campo della Dinamo Zagabria (costato l'approdo diretto agli ottavi) ecco anche lo scivolone di Rotterdam per mano del Feyenoord.

Decisiva la rete in avvio di uno scatenato Paixao, aiutato dall'erroraccio di Maignan che ha finito per condannare i rossoneri in vista del ritorno in programma a San Siro tra sei giorni.

Intervistato da 'Prime Video' nel post-partita, Sergio Conceiçao ha analizzato l'incontro andato in scena al 'de Kuip'.