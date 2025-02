Chi è Igor Paixao, l'attaccante del Feyenoord che ha fatto ammattire il Milan in Champions League

Feyenoord-Milan al top per Igor Paixao, autore di un goal e tante belle giocate: in passato segnò anche alla Roma in due occasioni.

Kyle Walker è stato il colpo d'esperienza del Milan nell'ultimo calciomercato invernale: il terzino inglese ne ha vissute tante nell'arco della sua lunga carriera, ma probabilmente a Igor Paixao e ai suoi dribbling mortiferi penserà molto nei prossimi giorni.

L'attaccante del Feyenoord è stato un fattore nel successo di misura sui rossoneri, puniti proprio dalla sua rete in avvio: un tiro dalla lunga distanza non imparabile, letto però male da Maignan che si è ritrovato il pallone in fondo al sacco.

Oltre che con la rete decisiva, il brasiliano si è messo in mostra con tante altre giocate all'insegna della tecnica che ha messo in chiara difficoltà anche un giocatore esperto come Walker: nella ripresa ha sfiorato la doppietta con un tiro scoccato addirittura da centrocampo, che per poco non ha sorpreso Maignan. Una pietra miliare da inserire nel curriculum in vista, chissà, di un approdo nel calcio italiano.