Conceiçao e gli elogi al Milan dopo la vittoria contro il Genoa: "Merito dei giocatori, non mio"

Genoa vs AC Milan

Il tecnico del Milan tranquillizza sulle condizioni di Fofana, uscito nel primo tempo: "Non credo si tratti di qualcosa di grave".

Prova di forza del Milan che al 'Ferraris' ribalta il Genoa nel giro di un solo minuto: decisivi il goal di Leao e la sfortunata autorete di Frendrup, dopo l'illusorio vantaggio rossoblù firmato Vitinha.

Indicazioni soddisfacenti per Sergio Conceiçao, a nove giorni da una gara tutt'altro che banale: in palio, all'Olimpico, ci sarà la Coppa Italia da contendere al Bologna, avversario anche in campionato venerdì sera.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni di 'DAZN': complimenti alla squadra e un aggiornamento sulle condizioni di Fofana, uscito nel corso del primo tempo per un problema al piede sinistro.