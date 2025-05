Genoa-Milan 1-2, pagelle e tabellino: Leao e autorete di Frendrup, i rossoneri la ribaltano in un minuto

Il Milan si prende la seconda vittoria consecutiva: beffa tremenda per il Genoa che getta tutto alle ortiche nel giro di un solo minuto.

Basta un minuto al Milan per ribaltare il Genoa al 'Ferraris': ennesima rimonta stagionale per i rossoneri, vera e propria iniezione di fiducia in vista della doppia sfida col Bologna che avrà il suo epilogo il 14 maggio con la finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico.

Solita partenza complicata per gli uomini di Conceiçao, salvati in almeno un paio di circostanze da un super Maignan: il francese si esalta sul fuoco amico di Pulisic, tenendo un pallone ormai destinato a oltrepassare la linea di porta. Per il 'Diavolo' piove sul bagnato con l'infortunio di Fofana: al 28' c'è il cambio forzato con Leao, lasciato inizialmente in panchina.

È un altro nuovo ingresso, Vitinha, a sbloccare il risultato all'ora di gioco: il portoghese apre il piatto destro e infila Maignan, stavolta impossibilitato a intervenire per salvare la porta. La svolta del match è però tra il 76' e il 77', quando va in scena il sorpasso milanista: prima è Leao a battere Leali con la deviazione di Norton-Cuffy, poi Frendrup sbaglia porta nel tentativo di anticipare Joao Felix. Una punizione forse eccessiva per il 'Grifone', un premio quasi inaspettato per il 'Diavolo' che nel prossimo match di campionato non avrà Leao per squalifica.