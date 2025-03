Con l’Atalanta un bivio Scudetto: Inzaghi può affidarsi al turnover in Inter-Feyenoord

L’Inter cercherà mercoledì sera il pass per i quarti di Champions League: la vittoria dell’andata col Feyenoord potrebbe consentire del turnover.

Un calendario che non lascia il tempo di respirare e la necessità di dosare le forze. L’Inter, di fatto, non ha avuto la possibilità di godersi la vittoria in rimonta con il Monza che le ha consentito di conservare la vetta in solitaria della classifica.

Per i nerazzurri all’orizzonte c’è infatti un nuovo appuntamento da non fallire ed un’ennesima sfida da giocare: quella valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Feyenoord.

Martedì sera a San Siro si ripartirà dallo 0-2 firmato al De Kuip di Rotterdam da Thuram e Lautaro Martinez che non ha chiuso definitivamente i giochi, ma che concede un minimo di tranquillità in più.

I meneghini si troveranno a gestire un importante doppio vantaggio e per l’occasione Simone Inzaghi potrebbe affidarsi ad un mini-turnover: si tratterebbe più di una necessità, piuttosto che di una prova di forza.