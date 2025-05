Come vedere Inter-Barcellona gratis oggi 6 maggio in diretta tv e streaming

Inter vs Barcellona

Inter e Barcellona si giocano l'accesso alla finale di Champions League: come guardare la partita gratis oggi 6 maggio, le info su tv e streaming.

Il grande giorno è finalmente arrivato: Inter e Barcellona si ritrovano per il ritorno della semifinale di Champions League, a poco meno di una settimana dallo spettacolare 3-3 andato in scena al 'Montjuic'.

Dalla sfida di San Siro uscirà la prima finalista, in attesa di capire chi tra PSG e Arsenal staccherà il pass mercoledì sera (nel primo atto di Londra sono stati i parigini a esultare grazie al goal in avvio di Dembélé su assist di Kvaratskhelia).

Ma come si potrà seguire gratis Inter-Barcellona oggi 6 maggio? Tutto ciò che serve sapere per assistere alla gara in diretta tv e streaming senza pagare alcun costo.