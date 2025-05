Dopo il pareggio dell'andata non è da escludere lo scenario dei calci di rigore: le possibili scelte dei due allenatori.

Non sarà stato il pensiero principale in questi giorni, né per Simone Inzaghi né per Hans Flick ma comunque avranno ovviamente anche immaginato lo scenario dei calci di rigore per decretare chi passerà in finale di Champions League tra Inter e Barcellona.

All'andata, al Montjuïc è finita 3-3 e se dovesse ripetersi un risultato di parità tra le due squadre allora ci sarebbero supplementari e poi eventualmente i rigori.

Prima del ritorno contro il Bayern Monaco, Inzaghi aveva parlato così della possibilità dei rigori: "I rigori si provano sempre prima di una partita a eliminazione diretta". Insomma, massima attenzione anche a questo aspetto. Ma chi potrebbe calciare dal dischetto?