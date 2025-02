Come sta Kean dopo Verona-Fiorentina: è stato dimesso dall'ospedale. Quando tornerà in campo

L'attaccante della Fiorentina è stato dimesso dall'ospedale dopo il trauma cranico rimediato nella trasferta di Verona.

Domenica pomeriggio da dimenticare per la Fiorentina, sconfitta allo scadere in quel di Verona e alle prese con l'apprensione per le condizioni di Moise Kean.

L'attaccante è uscito malconcio dal match del 'Bentegodi', per lui terminato nel corso della ripresa dopo un duro colpo ricevuto al volto che ha reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.

Kean è stato immobilizzato sulla barella, per poi essere caricato su un'ambulanza che lo ha condotto verso la struttura sanitaria.