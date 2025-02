Spavento in Verona-Fiorentina, Kean si accascia al suolo dopo un colpo al volto: è cosciente, ma deve uscire in barella

Hellas Verona vs Fiorentina

L'attaccante riceve una ginocchiata involontaria da Dawidowicz, prova a rientrare ma alla fine dà forfait. Non prima di aver provocato qualche ansia.

Quasi tre mesi dopo quanto accaduto a Edoardo Bove in quel fatidico 1° dicembre, la Fiorentina ha vissuto nuovamente attimi di tensione in casa del Verona. Fortunatamente senza lo stesso grado di drammaticità dell'episodio che ha coinvolto il proprio centrocampista contro la Roma.

Il protagonista, questa volta, è stato suo malgrado Moise Kean. Uno scontro di gioco con un paio di difensori avversari, un colpo al volto involontario, il tentativo di rimanere in campo per qualche minuto, quindi la necessaria decisione di alzare bandiera bianca ed essere sostituito. Non prima di aver provocato momenti di grande spavento, però.

Kean si è infatti accasciato al suolo a palla lontana sul terreno di gioco del Bentegodi. Una scena che ha ricordato il malore di Bove in Fiorentina-Inter, spaventando tutti, prima che la situazione tornasse lentamente entro il livello di guardia.