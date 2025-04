Come si chiama lo stadio del Barcellona

Il 30 aprile il Barcellona ospiterà l’Inter per la semifinale di andata di Champions: come si chiama lo stadio e perché non si gioca al Camp Nou.

C’è ovviamente anche l’Inter tra le magnifiche quattro ancora in corsa in Champions League. La compagine nerazzurra, come già accaduto nel 2010 (stagione che poi si concluse con lo storico Triplete), in semifinale sarà chiamata a superare l’ostacolo Barcellona. Un doppio confronto attesissimo che vedrà la compagine catalana giocare la prima partita in casa, ma non nel suo storico impianto: il Camp Nou. L'articolo prosegue qui sotto Quale sarà dunque la sede di Barcellona-Inter e come si chiama l’impianto che ospiterà il primo round del doppio confronto?