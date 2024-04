Come Messi sta riscrivendo i record della MLS: con l’Inter Miami punta a fare la storia

Il fuoriclasse argentino è destinato a superare diversi primati già alla sua prima stagione completa negli Stati Uniti.

Quando Lionel Messi appenderà gli scarpini al chiodo - e quel giorno arriverà prima di quanto molti siano disposti ad accettare - lo farà dopo aver scritto pagine indelebili sul libro dei record del calcio mondiale. Ha già stracciato tutto ciò che lo ha preceduto durante la sua permanenza al Barcellona, tanto che in ambito calcistico ora in molti parlano di due epoche ben distinte: quella del pre-Messi e quella del post-Messi.

I libri dei record della MLS e dell’Inter Miami sono ovviamente molto più recenti. Il campionato americano è ancora agli albori rispetto a quelli europei e la storia della franchigia statunitense non può essere paragonata a quella del Barça. Si tratta di pagine sostanzialmente ancora in fase di scrittura e ad oggi non ci sono numeri scolpiti nella pietra.

E’ passato meno di un anno da quando è iniziata la sua avventura a Miami, ma Messi ha già iniziato a fare collezione di primati e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Continuando così, il fuoriclasse argentino riscriverà diversi record, anche se la prossima estate sarà impegnato in Copa America con la sua Argentina.