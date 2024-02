Come giocherà il Sassuolo di Ballardini: moduli, cambi e il ruolo di Berardi

Sarà Davide Ballardini il nuovo tecnico del Sassuolo: tutto ciò che serve sapere sul modulo e i calciatori impiegati.

Il Sassuolo si prepara a vivere un nuovo cambio in panchina dopo l'avvicendamento tra l'esonerato Dionisi e Bigica (nominato tecnico ad interim): manca solo l'annuncio ufficiale per l'arrivo in panchina di Davide Ballardini.

Il classe 1964 ha battuto la concorrenza di Leonardo Semplici e Fabio Grosso, altri candidati in lizza per il posto: le prossime ore dovrebbero essere quelle dell'ufficialità, una volta sistemati gli ultimi dettagli burocratici.

Ballardini è infatti legato fino al 2025 alla Cremonese, con cui è in trattativa per la risoluzione del contratto in essere. Al Sassuolo potrebbe firmare un accordo valido fino al termine della stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza, anche se non è da escludere nemmeno un'intesa della durata di un anno e mezzo.