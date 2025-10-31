Come giocherà la prima Juventus di Spalletti: dal modulo al ruolo di Yildiz, la formazione contro la Cremonese

Il centravanti, già. Chi sarà? Tutto fa pensare che la maglia possa tenersela stretta Dusan Vlahovic, grande protagonista contro l'Udinese e autore dal dischetto della rete che ha sbloccato la partita dopo pochi minuti.

Il serbo ha poi parlato da leader dopo la partita, spiegando che "abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo, dobbiamo guardarci allo specchio e vedere dove stiamo sbagliando. Non credo sia giusto incolpare una persona: la colpa è di tutti. Oggi dovevamo dare un segnale e lo abbiamo fatto. Ma se non lo facciamo nelle prossime partite non servirà a niente. Dobbiamo parlare di meno e fare di più".

Vlahovic, insomma, c'è fisicamente e mentalmente. E ha tutta l'intenzione di convincere Spalletti. Al momento è in vantaggio su David, con Openda - deludente anche con l'Udinese - in terza fila.