Come giocherà la prima Juventus di Spalletti: dal modulo al ruolo di Yildiz, la formazione contro la Cremonese

Luciano Spalletti è stato finalmente annunciato dalla Juventus come successore di Igor Tudor nel tardo pomeriggio di giovedì, dopo aver firmato il contratto. Ma non avrà che un briciolo di tempo per preparare la gara che rappresenterà il proprio esordio.
Si gioca subito, sabato sera, nell'anticipo delle 20.45 in casa della Cremonese. Appuntamento che la Juve non potrà fallire dopo aver già battuto l'Udinese nel turno infrasettimanale, anche se la neopromossa Cremonese, reduce dalla splendida vittoria in casa del Genoa, è una delle sorprese di questo avvio di campionato.
In pratica, oggi sarà già giornata di rifinitura. Il tempo, appunto, non c'è. Ed è anche da qui che nasce la curiosità di capire come si schiererà sabato sera la Juventus allo Zini, alla seconda partita dopo Tudor e dopo l'interregno di Massimo Brambilla contro l'Udinese.
Appunto: come giocherà inizialmente la Juve? Sarà difesa a tre oppure difesa a quattro? Spalletti proseguirà sulla strada tudoriana oppure inizierà sin da subito a metterci qualcosa di suo?