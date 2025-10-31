Come giocherà la Juventus di Spalletti: addio alla difesa a tre, Yildiz più centrale, il rapporto con Locatelli

L’arrivo di Spalletti sulla panchina della Juventus lascia intuire che il primo cambiamento riguarderà la difesa. Per gran parte della sua carriera, infatti, il tecnico toscano ha costruito le proprie squadre partendo da uno schieramento a quattro, una soluzione che incontra il gradimento della dirigenza bianconera.

Tudor aveva provato - seppur con esiti modesti - questa impostazione contro il Como, ma la composizione attuale della rosa fa pensare che sia la via più logica da seguire. Le assenze di Bremer e Cabal complicano, infatti, la prosecuzione con la difesa a tre, modulo che spesso ha costretto Kalulu a coprire tutta la fascia nel ruolo di esterno di centrocampo.

"Per me è il primo allenamento, per cui con la Cremonese può darsi che si dia continuità - ha confermato Spalletti nella conferenza di presentazione - Mi sembra che ci siano i presupposti. Ma è chiaro che ci sono dei giocatori che preferirebbero giocare in posizioni un po' differenti. In tutti e due i casi bisogna che qualcuno si crei un po' di disponibilità. Però allo stesso tempo si andrà a provare qualcosa di diverso, con la difesa a 4 anziché con la difesa a 3".

Con Spalletti, così, Kalulu potrebbe arretrare stabilmente sulla linea difensiva, agendo da terzino destro o da centrale al fianco di Gatti. Sulla sinistra troverebbe spazio Cambiaso, mentre Kelly e João Mário si contenderebbero l’ultimo posto disponibile: nel primo caso Kalulu sarebbe impiegato come terzino, nel secondo tornerebbe al centro della difesa.