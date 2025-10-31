Come giocherà la Juventus di Spalletti: addio alla difesa a tre, Yildiz più centrale, il rapporto con Locatelli

Parlare di fulmine a ciel sereno sarebbe eccessivo, ma la notizia dell’esonero di Igor Tudor da parte della Juventus, arrivata all’indomani della sconfitta per 1-0 contro la Lazio all’Olimpico, ha comunque fatto scalpore.
Contro l’Udinese, nel turno infrasettimanale, la squadra è stata affidata ad interim al tecnico della Next Gen Massimo Brambilla. Nel frattempo, la dirigenza bianconera ha individuato una soluzione definitiva in vista del futuro.
Il nome giusto alla fine è quello di Luciano Spalletti, ritenuto il profilo ideale per restituire continuità e risultati al gruppo e insignito dell'onore e dell'onere di diventare il nuovo allenatore bianconero.
Proviamo a scoprire come cambierà la Juventus con l’ex allenatore del Napoli ed ex commissario tecnico della Nazionale.