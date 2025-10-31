Come giocherà Koopmeiners alla Juventus, Spalletti ha deciso il ruolo: "È diverso da Yildiz e Openda"

Luciano Spalletti è stato presentato ufficialmente dalla Juventus all'ora di pranzo. E gli argomenti di discussione, come si può ben immaginare, non sono mancati.

Tra questi anche la gestione di Teun Koopmeiners. L'eterno mistero bianconero, un calciatore che praticamente mai è riuscito ricalcare le eccellenti prestazioni, nonché le medie realizzative e in termini di assist per i compagni, collezionate negli anni all'Atalanta.

Koopmeiners troverà spazio con Spalletti. E questo è un dato di fatto. Anche e soprattutto perché è stato lo stesso allenatore a confessare pubblicamente la propria stima nei confronti dell'olandese, nonostante le difficoltà di quest'ultimo.

Non solo: giocherà, Koopmeiners, in un ruolo diverso rispetto a quanto abbia fatto sia con Thiago Motta che con Igor Tudor. E anche questo è stato spiegato a chiare lettere da Spalletti durante la conferenza stampa.