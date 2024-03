Come funziona la recompra di Fabbian: quando e a quanto l'Inter può acquistarlo

Fabbian è una delle più belle novità proposte dal campionato: l’Inter potrebbe riprenderlo dal Bologna ma solo a determinate condizioni.

Si chiama Giovanni Fabbian, ha compiuto a gennaio 21 anni ed è una delle più belle novità in assoluto proposte dalla Serie A 2023-2024.

Approdato la scorsa estate al Bologna a titolo definitivo a fronte di un esborso da 5 milioni di euro, sta vivendo la stagione della sua definitiva consacrazione dopo aver fatto tanto bene la scorsa annata in Serie B con la Reggina (8 goal in 36 partite di campionato).

Nel corso di questa stagione, dopo essere stato impiegato poco fino a fine novembre, si è via via guadagnato sempre più spazio, fino a diventare una delle risorse più importanti e duttili a centrocampo per una squadra che, stravolgendo ogni possibile pronostico iniziale, oggi sogna una qualificazione alla prossima Champions League.