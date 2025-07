Buona volontà e gambe pesanti: come è andato l'esordio di De Bruyne in Napoli-Arezzo

SSC Napoli vs S.S. Arezzo

Belga in campo nel primo tempo, poi la sostituzione all'intervallo: prova condizionata dalle difficoltà di tutta la squadra.

Sconfitta a sorpresa per il Napoli, alla prima uscita pre-stagionale in campo: a Dimaro si è imposto l'Arezzo, club di Serie C allenato dall'ex Cristian Bucchi.

C'era grande attesa per vedere all'opera Kevin De Bruyne, all'esordio assoluto col club partenopeo dopo l'acquisto a parametro zero ufficializzato nelle scorse settimane.

Ma come è andato il debutto di De Bruyne in maglia azzurra? Conte l'ha schierato tra i titolari, prima di richiamarlo in panchina durante la consueta girandola di cambi.