Napoli-Arezzo 0-2: azzurri appesantiti dai carichi di lavoro, segnano Pattarello e Varela

K.o. nella prima amichevole estiva per il Napoli di Conte: a Dimaro vince l'Arezzo, un tempo in campo per De Bruyne.

Un Napoli ancora sulle gambe dal punto di vista fisico per i carichi di lavoro piuttosto pesanti cede il passo all'Arezzo nella prima amichevole pre-stagionale. A Dimaro resta a secco anche De Bruyne, in campo nel primo tempo in veste di pendolo tra il centrocampo e la trequarti. Per Conte un 4-3-3 iniziale con passaggio a gara in corso al 4-2-3-1, salvo poi tornare al modulo di partenza nell'ultima parte dell'incontro. Il Napoli tornerà in campo sabato, sempre a Dimaro contro un avversario sulla carta ancora più ostico: il Catanzaro, reduce da un brillante campionato di Serie B. L'articolo prosegue qui sotto