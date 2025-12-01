Come cambia l'attacco della Juventus dopo l'infortunio di Vlahovic: da David a Openda passando per Yildiz falso 9, le opzioni di Spalletti

Dopo la vittoria di misura, e all'ultimo respiro, in Champions contro il Bodo/Glimt, la Juventus è ripartita anche in campionato. I bianconeri, sempre di misura e sempre in rimonta, hanno avuto la meglio anche sul Cagliari tornando a cogliere un successo nel contesto della Serie A che mancava dallo scorso 1° novembre.

Tre punti importanti, dunque, per Luciano Spalletti al culmine del match giocato all'Allianz Stadium di Torino che però ha lasciato in dote anche una pessima notizia, ovvero l'infortunio di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo si è infatti infortunato nel corso della prima frazione di gioco accusando un problema muscolare a livello dell'adduttore dopo aver tentato una conclusione verso lo specchio della porta.

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto presso il Jmedical, hanno confermato che l'infortunio è serio. Vlahovic starà fuori 2-3 mesi ed a questo l'interrogativo nasce spontaneo: come cambia l'attacco della Juventus dopo l'infortunio dopo il numero 9?