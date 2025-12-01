Spalletti alla vigilia di Juventus-Udinese di Coppa Italia: "Vlahovic per me starà fuori due o tre mesi. Yildiz può giocare da attaccante, ha le caratteristiche giuste"

Dopo il successo in campionato in rimonta contro il Cagliari, la Juventus torna in campo. La squadra bianconera debutta in questa edizione di Coppa Italia e sfida l’Udinese all’Allianz Stadium nel match valido per gli ottavi di finale.
Un altro test importante per la Vecchia Signora, chiamata a superare l’ostacolo Udinese: in questa edizione gli uomini di Runjaic hanno superato Carrarese e Palermo nei turni precedenti.
Alla vigilia del match, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa per presentare la sfida di Coppa Italia e trattare i temi caldi in casa bianconera, dall’infortunio di Vlahovic alle possibili scelte di formazione.