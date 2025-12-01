Spalletti alla vigilia di Juventus-Udinese di Coppa Italia: "Vlahovic per me starà fuori due o tre mesi. Yildiz può giocare da attaccante, ha le caratteristiche giuste"

"Miretti? È un calciatore che sa fare molte cose. Prima di tutto è un professionista eccezionale, è una persona seria. Si può già parlare di parlare di persona e non ragazzo, perché è già grande di testa. Ha i tempi delle giocate e del calcio, perché poi bisogna essere bravi quando tenere un tocco in più la palla e quando levarsela dai piedi. E poi ha la personalità di andare a creare l’imprevisto dal previsto. Quello bravo è quello che sa creare imprevisti e lui lo sa fare. È dentro quella che è la soluzione del regista che ogni tanto inventa qualche cosa. Sicuramente gli ha fatto bene giocare in ruolo diverso quando è andato in prestito, vedendo il calcio da una prospettiva diversa. Penso che il suo ruolo sia mediano o centrocampista, ma sa adattarsi da tutte le parti ed è un aiuto in più.”